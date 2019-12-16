Культура

На Большой хоровой концерт приглашают великолучан

13 января в 18.30 в концертном зале филармонии Центра эстетического воспитания пройдет Большой хоровой концерт Народного коллектива Камерного хора «Кант» и Образцового коллектива Хора мальчиков, дирижер Иван Беседин, партию фортепиано исполнит Елена Войтушко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, хоры представят свою новую концертную программу, посвященную зимним праздникам. Основой концерта станут хоровые произведения, связанные с традиционными праздниками Рождества Христова и Нового года.

Концерт откроет лауреат международных конкурсов - Хор мальчиков Центра эстетического воспитания. В исполнении хора прозвучат произведения духовной и светской музыки, а также любимые народные и детские песни.

Во втором отделении концерта камерный хор «Кант» исполнит лучшие произведения из своего классического репертуара.

А завершат концерт яркие народные песни и любимые мелодии, а также песни из любимых новогодних кинофильмов.

В канун «старого нового года» обязательно посетите Большой хоровой концерт в Центре эстетического воспитания, и праздничное настроение еще долго останется с вами.