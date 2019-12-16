Культура

Пригласительные билеты на Рождественский фестиваль псковичи могут получить в Молодежном центре

Начиная с сегодняшнего дня, все желающие могут получить бесплатные пригласительные билеты на Рождественский Молодежный фестиваль искусств в Псковском городском молодежном центре (М. Горького, 15).

Отметим, организаторы могут отложить необходимое количество билетов, для этого необходимо сообщить об этом по тел. 56-44-44.

Напомним, участники фестиваля выступят перед псковичами в четырех номинациях: инструментальная музыка, вокал, хореография, чтение поэзии и прозы.

Мероприятие организует Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской епархии РПЦ МП по благословению Митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Как сообщили Псковской Ленте Ноовстей в учреждении, гала-концерт фестиваля состоится 12 января в 18:00 на сцене Дома Офицеров.