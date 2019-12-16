Культура

В Пскове начался монтаж выставки «В ожидании чуда»

В Центральной городской библиотеке Пскова начался монтаж новогодней выставки Ивана Несветайло и Татьяны Неги «В ожидании чуда», которая официально откроется 27 декабря. Один из ее авторов, питерский художник Иван Несветайло специально приехал в Псков на один день, чтобы лично развесить в библиотеке свои картины, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Среди его работ, которые будут представлены на выставке в библиотеке «На Конной», есть и картины, написанные художником давно, и специально созданные для псковского декабрьского вернисажа. Например, «Мышиный король», «Аленький цветочек» написаны им «по заказу» псковских библиотекарей.

Некоторые из привезенных картин являются фантазиями художника по мотивам знаменитых пьес (он одно время работал в Мариинском театре), другие посвящены библейским сюжетам или выражают убеждённость автора в божественной природе любого творчества.

Иван Несветайло считает, что в современном мире художник должен сперва определиться: за созидание он или за разрушение. Сам автор новой выставки считает, что он на светлой стороне, и поэтому старается нести в мир добро и красоту.

Одним из первых ценителей новых работ Ивана Несветайло стал известный псковский художник Анатолий Жбанов. Он критически осмотрел подготовленные к выставке в библиотеке «На Конной» картины своего питерского коллеги и сказал, что одобряет любые художественные поиски, особенно, когда этими поисками занимаются такие профессионалы.

Иван Несветайло окончил факультет монументальной живописи ЛВХПУ им. Мухиной. Стажировался в Мексике и Италии. Неоднократно выставлялся в Пскове. В частности, летом этого года его персональная выставка прошла в галерее дома Сафьянщикова («Дома на набережной»).

Татьяна Нега окончила Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина (отделение истории и теории изобразительного искусства). Занимается «поисками пластической формы, адекватной времени, в котором мы живём» в авторской технике, вдохновлённой цифровым искусством, макрофотографией и видео замедленного движения.

«В ожидании наступления нового года всегда присутствует некоторая напряженность: нужно срочно закончить множество дел, нужно непременно успеть то, се, пятое, десятое… Сдать отчеты, провести корпоративы, купить подарки, всех поздравить, подвести итоги, приготовиться, настроиться.. Вот последнее мы, как правило, и не успеваем. Расслабляемся, только сев за праздничный стол. Лихорадочно вспоминаем прошедший год, не успевая толком подвести итоги и проводить его достойно. Торопимся встретить новый. Остановитесь! Давайте настроимся… Настроимся на чудо…», - написали художники в анонсе своей предновогодней псковской выставки.