Культура

С новой концертной программой выступит в Пскове певица Ирина Дубцова

Не знаешь, чем удивить близких в канун новогодних праздников? Предлагаем подарить билеты на концерт Ирины Дубцовой!

Уже совсем скоро состоится долгожданная встреча псковичей с Ириной Дубцовой. Певица приедет в БКЗ Филармонии со своим коллективом 5 января.

Сейчас Ирина Дубцова борется за победу в престижном хит-параде «Золотой граммофон» – ее новая песня занимает там уже вторую строчку в рейтинге. Певица обратилась с просьбой к подписчикам и всем поклонникам ее таланта немного «поднажать» в голосовании и вывести ее песню на первое место. Песня певицы «Не целуешь» пока находится на второй строчке рейтинга.

Ирина призналась, что вкладывала очень глубокий смысл в текст песни: «А мой мужской коллектив музыкантов все время смеется (да ржут они) над фразой «А тело будет помнить до сантиметра», – шутит Дубцова в инстаграме, добавляя, что миллиметры во втором куплете уже не вызывают смеха у мужчин.

Ирина – обладатель премии «МУЗ ТВ», «Золотого граммофона», 15-ти кратный лауреат премии «Песня года», лауреат премии «Шансон года» за хит «Я тоже его люблю» (в дуэте с Любовью Успенской), победительница проектов Первого канала «Фабрики звезд 4» и шоу перевоплощений «Точь – в - точь».

5 января 2020 года на сцене БКЗ Филармонии состоится премьера новой программы «Лучшее и новое». Любимые и новые песни, яркое шоу, незабываемая энергетика и приятные воспоминания.

Концерт Ирины Дубцовой – это всегда зрелищное, самобытное, профессиональное шоу с потрясающей энергией и живым звуком.

Зрители смогут услышать полюбившиеся публике известные хиты, такие как «О нем», «Кому? Зачем?», «Москва – Нева», «Люби меня долго», «Люба – Любовь», «Ешь. Молись.Люби», «Свадебная», «ФАКТ» и, конечно, концерт не обойдется без новых песен.

Обладая высоким исполнительским мастерством, безупречным вкусом и репертуаром, любимым миллионам, Ирина не перестаёт заряжать своей энергией и удивлять творческими достижениями.

Все концерты Ирины Дубцовой проходят только с живым звучанием, что делает ее еще ближе к своим поклонникам.

Купить билеты можно на сайте МОИБИЛЕТЫ.РФ, а также в кассе БКЗ Филармонии

Возрастное ограничение: 12+