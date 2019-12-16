Культура

Лучшие мастера Псковской области отмечены премиями за весомый вклад в развитие ремесел

В Псковском областном центре народного творчества вручили ежегодные премии лучшим мастерам декоративно-прикладного творчества за 2019 год. Торжественная церемония состоялась 26 декабря на открытии новогодней выставки «Псковская зима» в Доме ремесел, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

В этом году за весомый вклад в сохранение и развитие традиционных народных художественных ремесел премиями отмечены Марина Бондарь (бисероплетение, г. Великие Луки), Александр Исаев (художественная ковка, г. Псков), Ольга Колесник (лоскутное шитье, г. Себеж), Надежда Макуха (вышивка, г. Остров) и преподаватели дисциплин художественного направления Псковского политехнического колледжа Екатерина Ефимова и Людмила Яковлева (бисероплетение, роспись по дереву, изготовление традиционного народного костюма и народной куклы).

Вручая высокие награды, директор Псковского областного центра народного творчества Лариса Федорова поблагодарила лауреатов за верность традициям народной культуры и активную деятельность по передаче творческих навыков и мастерства подрастающему поколению.

Премии мастерам декоративно-прикладного искусства присуждаются за выдающиеся достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и просветительскую деятельность в этом направлении. В Псковской области премии выплачиваются с 2007 года из средств Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». Всего за 13 лет высокой награды удостоены 56 мастеров Псковской области.