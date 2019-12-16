Культура

Ведущий наставник петербургской Школы рока впервые выступит в Пскове в рамках фестиваля «Добрый рок»

11 января в псковском клубе TIR пройдет очередной концерт VIII сезона Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок».

В числе участников выступит Alex Sigmer - одноименный проект вокалиста, композитора и поэта, ведущего наставника петербургской Школы рока Алекса Сигмера, исполняющего музыкальные композиции в полистилистике.

В Пскове группа выступит впервые и представит публике свои треки из «космического» материала, где каждая песня посвящена персонифицированному объекту Солнечной системы. Однако в ассортименте у музыкантов имеются и русскоязычные песни, на которые они охотно снимают клипы, порой шокируя благородную публику.

Сбор в 19.00. Начало концерта 20:00, вход 200/300 рублей.

Прибыль от сбора отборочных концертов направляется семьям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

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