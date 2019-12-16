Культура

Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года

Кадр: сериал «Игра престолов»

Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что «Игра престолов» обогнала все другие шоу и набрала более 100 тысяч упоминаний. На втором месте оказался проект «Чернобыль», который упоминали 21 тысячу раз, а на третьем - «Ведьмак» с 18 тысячами упоминаний. Также часто обсуждали сериалы «Очень странные дела», «Полицейский с Рублевки», «Ходячие мертвецы» и «Мандалорец».

Среди кинолент лидером оказалась картина «Мстители: Финал», которую упомянули более 32 тысяч раз. Следом за ней - «Джокер» (29 тысяч упоминаний) и «Однажды в … Голливуде» (19 тысяч упоминаний).