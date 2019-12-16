Культура

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на ежегодную рождественскую книжную выставку «Книги года 2019»

Новый год библиотека традиционно начинает большим библиофрешем «Книги года». Эта масштабная выставка-просмотр самых свежих книжных новинок, поступивших в фонды библиотеки, всегда пользуется особой популярностью у читателей. Их вниманию будет представлена литература различных жанров и из разных областей знаний. Всего в экспозиции более 250 изданий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке Пскова.

Традиционно большой интерес вызывают книги-лауреаты престижных российских и зарубежных литературных премий. Так, «Книгой года» в нашей стране признаны «О Данииле Гранине: Воспоминания», где перед читателем возникает объемный мир не только жизни выдающегося писателя и общественного деятеля, но и жизни нашей страны. В номинации «Проза года» победителем стал Евгений Водолазкин с романом «Брисбен». Он рассказывает историю героя, судьба которого, как в античной трагедии, вдруг и сразу меняется, что вынуждает его найти иной смысл жизни, новую точку опоры.

Решения жюри национальной литературной премии «Большая книга» всегда отчасти непредсказуемы. С книгами-лауреатами – биографией известного «Венички» «Венедикт Ерофеев: посторонний», романом о котах и людях Григория Служителя «Дни Савелия» и немного мифологической историей поволжского немца Гузель Яхиной «Дети мои» - читатели «библиотеки на Конной» также смогут ознакомиться на большой рождественской выставке.

Впервые за два года из-за масштабной пикантной кампании meetoo, которая прогремела по всему миру, Нобелевский комитет объявил сразу двух лауреатов премии по литературе. Ими стали польская писательница Ольга Токачук и австриец Петер Хандке.

«Наши читатели смогут сложить собственное впечатление о книгах-победителях этих и других престижных премий и конкурсов, ознакомиться с оценками экспертов и отзывами уже прочитавших отмеченные высокими наградами произведения, согласиться или не согласиться с часто неоднозначными решениями литературных академий и жюри, узнать больше о личностях авторов», - рассказали в библиотеке.

Библиофреш «Книги года» - это сотни книжных новинок, представляющих литературные жанры от детективов и фэнтези, исторических исследований и военной прозы, ироничных повествований и эпических романов. Для любителей и ценителей литературы – это всегда большой читательский праздник.

«Книги года» приглашают на встречу 5 января (воскресенье) с 12.00 до 18.00 Читатели смогут с выставки сразу взять домой понравившиеся издания. Адрес: Псков, улица Конная, 6.