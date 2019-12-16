Культура

В Пскове пройдет конференция-обсуждение псковских памятников, включенных в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

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30 декабря в Проектном офисе «Команда 2018» состоится конференция «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», посвященная обсуждению псковских памятников, включенных в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Конференция проводится по инициативе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В рамках работы конференции планируются выступления различной тематики.

О перспективах вовлечения псковских объектов культурного наследия в туристические маршруты расскажет представитель Комитета по туризму Псковской области.

Опытом работы по управлению объектами ЮНЕСКО поделятся сотрудники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

О сотрудничестве с реставраторами и музееведами расскажут представители Псковской Епархии.

Доклад о работе по сохранению монументальной живописи будет представлен сотрудниками ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник».

В работе конференции примут участие специалисты-архитекторы, реставраторы, историки, археологи, искусствоведы, музейные работники, представители государственных органов культуры и охраны памятников, исследователи и краеведы.