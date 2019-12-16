В Пскове пройдет конференция-обсуждение псковских памятников, включенных в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

30 декабря в Проектном офисе «Команда 2018» состоится конференция «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», посвященная обсуждению псковских памятников, включенных в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Конференция проводится по инициативе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.
В рамках работы конференции планируются выступления различной тематики.
О перспективах вовлечения псковских объектов культурного наследия в туристические маршруты расскажет представитель Комитета по туризму Псковской области.
Опытом работы по управлению объектами ЮНЕСКО поделятся сотрудники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
О сотрудничестве с реставраторами и музееведами расскажут представители Псковской Епархии.
Доклад о работе по сохранению монументальной живописи будет представлен сотрудниками ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник».
В работе конференции примут участие специалисты-архитекторы, реставраторы, историки, археологи, искусствоведы, музейные работники, представители государственных органов культуры и охраны памятников, исследователи и краеведы.