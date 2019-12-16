Культура

Перевоспитание нечистой силы в двух действиях -- в «Михайловском» стартовали новогодние программы для детей и взрослых

Вчера вечером в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начались новогодние и Рождественские программы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, череду праздничных событий открыли представлением-сказкой, предназначенным для детей любого возраста и их родителей. В этом году в основу весёлого действа с непременными Дедом Морозом и Снегурочкой музейщики взяли пьесу Константина Фролова «Новый год у Поганых болот. Буйство нечистой силы в двух действиях». Как сообщили в экскурсионной службе музея, на вчерашнее представление пришли, в основном, маленькие и взрослые жители Пушкинских Гор, а вот на его повторение, 3 января, уже есть заявки и от, например, большой семейной группы туристов из Москвы, а также из других городов России.

Напомним, что по традиции каникулярную афишу в музее сверстали так, чтобы каждый житель и гость Святогорья смог найти для себя интересное событие. Здесь есть и фольклорные программы, и музейные уроки, и концерт выдающегося российского пианиста, лауреата IX Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженного артиста России Владимира Мищука, а также тематические музыкальные вечера и многое, многое другое.

Полностью с праздничной программой в «Михайловском» можно познакомиться ЗДЕСЬ, а уточнить подробности о том или ином событии — по телефонам 8 (81146) 2-23-21. По этому же номеру можно сделать предварительную заявку о желании участвовать в той или иной программе.