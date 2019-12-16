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Культура

Издательству «ПАЛЬМИР» – 20 лет

29.12.2019 10:03|ПсковКомментариев: 0

20 января 2000 года московский писатель и журналист Владимир Потресов получил лицензию на издательскую деятельность - так возникло издательство «ПАЛЬМИР», первой книгой которого стал сборник «Художник, судьба и Великий перелом (ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН – ПОЛИГРАФИНСТИТУТ – МИИИ (составители В.И.Костин и Т.М. Рейн), отпечатанный в Великолукской городской типографии тиражом 1000 экземпляров.

Хотя первоначально «ПАЛЬМИР» планировался издателем для выпуска собственных произведений и книг близких друзей, всё же издательство выпустило ряд заказных книг: «Возвращение "Дракона"» (автор В.Потресов, 3 издания) - об истории парусного монотипа; «Мифы и реалии ″Новой реальности″» (автор В.Потресов) - об известной в 1950-1960-х художественной школе Э.Белютина; «Четверть века Double V: история от первого лица» (автор В.Сенаторов) - о возникновении и деятельности известной фирмы дизайнерских материалов и другие.

В.А. Потресов вспоминает о начале своей издательской деятельности: «С момента своего создания «ПАЛЬМИР» взял серьёзную ориентацию на высококачественные оформление и печать книжной продукции. Так, здесь работали известный дизайнер Е.Вельчинский, К.Струков, пробовал силы в книжном оформлении талантливый псковский художник И.Сёмин. В последние годы подготовка изданий успешно ведётся коллективом под руководством моей дочери Юлии, книжного дизайнера, члена МОСХ: к примеру, книга «Сто десятая» отмечена Премией Д.С.Лихачева 2009 года; сборник «Сергей Яблоновский. Избранное в трёх томах» - Национальной премией Русского биографического института, Российской государственной библиотеки, «Литературной газеты» и Культурно-просветительского центра «Орден» «Лучшие книги и издательства–2010» (специальная премия); «Сергей Андреевич Муромцев. Личность. Частная жизнь»; «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь»; творческое переиздание «Загадка Чудского озера» отмечена в Пскове как лучшая в 2018 году; «Главный символ Пскова» - тоже в Пскове: в благодарственном письме автору Губернатора Псковской области М.Ведерникова как "блестящая работа"».

 

Необходимо заметить, что одновременно с 20-летним «ПАЛЬМИР» отмечает своеобразный 5-летний юбилей серии «Город нашего детства», в основе которой – архивные фотографии, выполненные в 1940-1960-х годах Александром Сергеевичем Потресовым, известным московским фотографом, отцом Владимира. Первая книга «Арбат нашего детства» - пилотный проект серии, в котором отрабатывался макет, способы и приёмы подготовки изобразительного материала к печати. К слову: альбом «Москва моего детства» В.А. Потресов по моей наводке презентовал на «Встречах на Никольской», организуемых Союзом краеведов России (СКР) и Московским краеведческим обществом (МКО) в Историко-архивном институте РГГУ (ул. Никольская, 15).

Интересны все выпуски издательства, но всё же нам ближе родное – «Псков нашего детства», переизданные «Загадка Чудского озера» Г.Н. Караева и А.С. Потресова; несколько книг самого Владимира Потресова о Ледовом побоище («Ледовое побоище: правда, мифы, ложь» и др.), «Главный символ Пскова» (об истории создания памятника Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе).

Очень приятно, что издательство «ПАЛЬМИР» стало подразделением «Музея "Ледовое побоище"» в Самолве и уже выпускает литературу о местном крае: сборники материалов «Чудские чтения», путеводитель Т.Е. Наместниковой «Гдовский рай»; переиздан очерк Аркадия Васильева «Городок Кобыла и Кобылинский уезд (Из прошлого Псковской земли)», впервые опубликованный в 1929 г. в краеведческом сборнике «Познай свой край!»; брошюры серии «Ледовое побоище. Труды экспедиции АН СССР» и другие.

Все книги, о которых здесь шла речь, в разные годы были представлены издателями в Центральной городской библиотеке (Конная, д. 6). И сейчас тех, кто ещё не встречался с ними (книгами и их издателями), я приглашаю вновь в Центральную городскую библиотеку 5 января в 17 часов – о приятно проведённом времени в преддверии Рождества, уверена, не пожалеет никто.

Тамара Вересова, член Союза писателей и Союза журналистов России

Теги: #краеведение
Источник: Псковская Лента Новостей
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