Культура

Группа «Наитие» выступит 11 января в клубе «TIR» в рамках фестиваля «Добрый рок»

VIII сезон Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» продолжится 11 января концертом группы «Наитие» в псковском клубе «TIR».



Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля, первое знакомство псковской публики с этой группой случилось еще три года назад: коллектив постоянно взрывает мозг, делает на своих выступлениях что то новое, невиданное. За это время группа неоднократно участвовала в разных клубных концертах «Доброго рока», в проектах «Добрый рок - Доброму Пскову» и «Добрый рок жив».

«Наитие» идеально подходит для осенних (весенних, летних, зимних) вечеров, когда душа требует культурного обогащения после душной офисной пятидневки, а уши требуют качественного звука.



Сбор 11 января с 19.00, начало концерта в 20.00, вход 200/300 рублей.

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Прибыль от сбора отборочных концертов направляется семьям детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.