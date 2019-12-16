Культура

Владимир Потресов отметит в Пскове 20-летие своей издательской деятельности

5 января в 17.00 в Центральной городской библиотеке города Пскова состоится встреча с писателем, издателем и директором историко-культурного центра «Самолва» Владимиром Потресовым, посвященная 20-летию основанного им издательства «Пальмир».

Посетители библиотеки увидят электронную презентацию «По направлению к «Пальмиру», а также поучаствуют в торжественном открытии выставки «Издательству «Пальмир» - 20 лет».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, первой изданной «Пальмиром» книгой стал сборник «Художник, судьба и Великий перелом. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН – ПОЛИГРАФИНСТИТУТ – МИИИ. Мемуары уцелевших о времени учителях и товарищах» (составители В.И.Костин и Т.М.Рейн), отпечатанный в Великолукской городской типографии тиражом 1000 экземпляров.

С тех пор «Пальмир» взял курс на высококачественные оформление и печать книжной продукции. С этим издательством сотрудничали известные дизайнеры Е. Вельчинский и К. Струков, в «ПАЛЬМИРЕ» начал заниматься книжным оформлением талантливый псковский художник И. Семин. В последние годы коллективом издательства руководит дочь издателя, книжный дизайнер, член МОСХ, Ю. Потресова.

Издания «Пальмира» собрали множество наград и хвалебных отзывов: книга «Сто десятая» получила в 2009 году Премию Д. С. Лихачева, сборник «Сергей Яблоновский. Избранное в трех томах» отмечен Национальной премией Русского биографического института, Российской государственной библиотеки, «Литературной газеты» и культурно-просветительского центра «Орден» «Лучшие книги и издательства–2010» (специальная премия), творческое переиздание книги «Загадки Чудского озера» было признано лучшей псковской книгой 2018 года, книга «Главный символ Пскова» названа «блестящей работой» в благодарственном письме губернатора Псковской области М. Ведерникова к автору.

Владимир Потресов также намерен отметить с псковичами пятилетие книжной серии «Город нашего детства», которая основывается на фотографиях, выполненные в 1940-1960-х годах отцом издателя, известным московским фотографом Александром Потресовым. Помимо двух изданий, посвященных Арбату середины ХХ века, в этой серии выпущены книги о Москве (три издания), Пскове (два издания), Ленинграде, а на юбилейной встрече с псковской аудиторией впервые будет представлено новое издание «Подмосковье нашего детства, I». Книги этой серии всегда являются объяснением в любви автора к городам и их жителям.

Сегодня «ПАЛЬМИР» является также подразделением музея «Ледовое побоище» в Самолве, и поэтому псковские читатели смогут ознакомиться со сборниками материалов «Чудские чтения», с путеводителем Татьяны Наместниковой «Гдовский рай», переизданной книгой Аркадия Васильева «Городок Кобыла» и брошюрами серии «Ледовое побоище. Труды экспедиции АН СССР».

Встреча с писателем и издателем Владимиром Потресовым откроет ежегодную библиотечную программу «Новые книги Нового года». В программе также запланировано выступление издателя альманаха «Псковский летописец», члена Союза журналистов России Вересовой Тамары Васильевны.

В программе предусмотрена автограф-сессия и концептуальная чайная.