Культура

Анджей Сапковский доволен тем, как Генри Кавилл сыграл в новом «Ведьмаке»

Несмотря на неоднозначную реакцию публики и критиков, автор «Ведьмака» Анджей Сапковский остался крайне доволен новой экранизацией своего произведения. Как пишет kinoafisha.info, об этом он рассказал изданию People. В особенности автора книг о Ведьмаке впечатлила игра звезды «Человека из стали»: «Я более чем впечатлен игрой Генри Кавилла в «Ведьмаке». Он настоящий профессионал. Как Вигго Мортенсен слился с образом Арагорна (во «Властелине колец»), так и Генри стал Геральтом – теперь уже навсегда».





Кроме того, Анджей Сапковский рассказал, что некоторые расхождения адаптации с литературным оригиналом его полностью устраивают. По мнению писателя, авторы сериала должны пользоваться свободой творчества и воплощать свои идеи без вмешательства с его стороны.



Популярность экранизации от Netflix, несмотря на спорные отзывы экспертов и зрителей, продолжает расти. За первые несколько дней, прошедшие с премьеры на стриминговом сервисе, многократно выросли продажи игр о Ведьмаке от CD Project RED, а книжные издательства уже готовят в печать новую версию серии книг – с лицом Генри Кавилла на обложке.



Все восемь серий первого сезона «Ведьмака» доступны на Netflix. По сообщениям шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, она готова продолжить работу над адаптацией книг Сапковского – а значит, второй сезон уже не за горами. Согласно предварительной информации, продолжение истории о ведьмаке из Ривии, его возлюбленной Йеннифер и приемной дочери Цирилле появится на Netflix весной 2021 года.