Культура

Названы 20 фильмов, которые надо посмотреть на новогодних праздниках

Обозреватель из британского издания Independent Александра Поллард составила список из 20 фильмов, которые стоит посмотреть на праздниках, когда надоедят застолье и танцы до утра.

Как сообщает РИА Новости, на первое место она поставила мелодраму Франка Капры «Эта прекрасная жизнь» (1946 год), в которой рассказывается о владельце небольшой кредитной фирмы Джордже Бейли. Он находится на грани самоубийства, но ему на помощь приходит ангел-стажер.

Вторую позицию Поллард отдала комедии «Один дома» (1990 год), которая почти за 30-летнюю история успела стать классикой, а третье - романтической комедии «Эльф» (2003 год) с Уиллом Ферреллом в главной роли.

В список также поместили: «Реальную любовь» (2003 год), «Кэрол» (2015 год), анимационный телефильм «Снеговик» (1982 год), «Счастливого Рождества» (2014 год), «Отпуск по обмену» (2006 год), «Санта-Клаус» (1994 год) и другие.

Помимо рождественских фильмов в список вошли: «Крепкий орешек» (1988 год) с Брюсом Уиллисом и комедийный ужастик «Гремлины» (1984 год).