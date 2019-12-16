Культура

Областная библиотека приглашает на рождественский праздник

7 января в 11.00 областная библиотека приглашает псковичей и гостей города на cемейный праздник «Рождество – время Ангелов».

Традиционно праздник проводит Псковская областная универсальная научная библиотека совместно с Воскресной школой храма святителя Василия Великого (на горке).

Встреча пройдет на площадке проектного офиса «Команда 2018» (Некрасова,19).

Ученики воскресной школы представят спектакль об удивительном событии – рождении Спасителя в Вифлееме. Театральное действие будет сопровождаться рождественскими песнопениями и танцами.

Гостей праздника ожидает сюрприз - интерактивная игровая программа. Приятным и содержательным дополнением станет выставка книг. Она познакомит читателей с произведениями русских писателей и поэтов, посвященных Новому году и Рождеству.

Все присутствующие смогут познакомиться с удивительной выставкой новогодних кукол из коллекции «Реставрационной мастерской Ирины Кендрали и Натальи Литвак».

Вход свободный.