Культура

В Пскове будет объявлен конкурс на проект памятного знака ЮНЕСКО

Открывая конференцию «Храмы Псковской архитектурой школы в ЮНЕСКО», руководитель комитета по охране памятников Псковской области Наталья Тихомирова поздравила всех гостей и участников мероприятия с тем, что памятники псковской архитектуры приобрели высокий статус, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Долгий путь был пройден, - отметила она. - На протяжении 20 лет мы шли к этому знаковому для страны и региона событию».

В настоящее время, по словам Натальи Тихомировой, регион готовит дополнительные номинации памятников в список ЮНЕСКО. На данный момент, как известно, в списки внесено 10 объектов, причём все памятники обладают высокой степенью сохранности и уникальности.

«Многие спрашивают, что мы будем делать как комитет, - сказала Наталья Тихомирова. - Комитет является управляющим органом, который мониторит памятники, популяризирует их и выполняет все работы, которые связаны с сохранением памятников. Работы будут координироваться совместно с министерством культуры РФ под эгидой ЮНЕСКО.

В рамках начала работ уже установлены информационные таблички на памятниках». В дальнейшем, как сказала Наталья Тихомирова, планируется объявление конкурса на разработку памятного знака ЮНЕСКО, в котором, как она надеется, примут участие псковичи.