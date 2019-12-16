Культура

В начале 2020 года будет выпущен евробуклет о псковских памятниках ЮНЕСКО

В настоящее время более 60 процентов туристов приезжают в Псковскую область с культурно-познавательными целями, причем для посещения основных объектов в столице региона созданы все условия для комфортного пребывания. Об этом сообщила и. о. председателя комитета по туризму Ольга Качнова в рамках конференции «Храмы Псковской архитектурой школы в ЮНЕСКО».

Ольга Качнова выразила благодарность команде профессионалов, которые помогли включению псковских памятников в списки всемирного наследия, так как это событие является мощным мотивационным фактором для туризма.

На данный момент в регионе сохраняется традиция путешествий на выходные. В общей сложности в течение года в область приезжает порядка 400 тысяч туристов - это те гости, которые официально остановились в гостиницах, не учитывая гостевые дома, дома паломников и квартиры посуточно.

При этом, как отметила Ольга Качнова, в последние годы резко возросло количество ночевок, люди стали оставаться в регионе на более длительный срок.

Доминантами показов остаются храмы и обители, в том числе объекты, включенные в список ЮНЕСКО. «Они находятся в границах кластера Псковский, к ним удобно добраться, есть парковки, есть комфортные точки показа и велодорожки, создана вся инфраструктура туризма, - отметили и. о. главы комитета. - Для посещения объектов создано все, что необходимо, но теперь они уже будут показываться в новом контексте - как объекты ЮНЕСКО». По словам Ольги Качновой, наибольший интерес такие памятники вызывают у туристов из Европы и Америки, которые приносят самое значительное количество средств.

Как сообщила Ольга Качнова, уже подготовлены евробуклеты по памятникам ЮНЕСКО в Пскове, а также буклеты на русском и английском языках в более расширенном формате. Они будут выпущены в начале 2020 года. Кроме того, комитетом презентуются маршруты в Таллине, Риге, Берлине, Москве.

«Все это поможет развивать большой потенциал, который у нас есть», - резюмировала и. о. главы комитета.