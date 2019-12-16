Культура

Общественности объяснили, почему были допущены ошибки на табличках у псковских памятников ЮНЕСКО

Ошибки на информационных табличках, размещенных рядом с псковскими архитектурными памятниками, вошедшими в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, будут исправлены. Об этом стало известно сегодня в рамках конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», прошедшей на площадке офиса «Команда 2018», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос о наличии грубейших фактических ошибок на табличках в рамках дискуссии был поднят известным псковским искусствоведом, краеведом, историком Тамарой Шулаковой. «Из информации следует, что собор Рождества Иоанна Предтечи - памятник XIII века, когда доказано, что он относится к XII веку, а может, и постарше Мирожки будет, - отметила Тамара Шулакова. - Кто писал эти таблички? Какого автора к позорному столбу поставить? Почему мы это допустили? Давайте это срочно менять. Это вселенский позор».

По словам первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, на табличках отражены сведения соответственно записям, имеющимся в реестре министерства культуры. В официальном порядке в министерство культуры должна быть отправлена экспертная заявка с целью исправления неточностей.