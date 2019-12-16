Культура

Разработки новых маршрутов и переобучения экскурсоводов требует включение псковских памятников в ЮНЕСКО - Тамара Шулакова

Включение псковских памятников в список ЮНЕСКО ставит новые вызовы и цели перед профессиональным сообществом экскурсоводов. Об этом заявила псковский искусствовед, краевед, историк Тамара Шулакова сегодня в рамках конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», прошедшей на площадке офиса «Команда 2018», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Задаваясь вопросом, есть ли маршруты к памятникам, включенным в списки ЮНЕСКО, она отметила, что на сегодняшний момент они не предлагаются ни одной турфирмой. «А это каждый памятник, вокруг которого должно быть минимум по 10 маршрутов. Они того стоят! - считает Тамара Васильевна. - Но чтобы это сделать, надо в архитектуре разбираться. Но этому сейчас экскурсоводов не учат. Об архитектуре никто не может толково сказать. Давайте учить сути, давайте пересмотрим экскурсионное образование и сделаем персональные маршруты!»

По словам Тамары Шулаковой, стоявшей у истоков открытия Псковского филиала Российской международной академии туризма, сегодня академия очень успешно готовит специалистов в области гостиничного дела, экономики туризма, но совершенно не разрабатывает новые маршруты. «Давайте соединим все силы и хотя бы на памятниках ЮНЕСКО сделаем все, как надо. Потому что сейчас стыдно за нашу работу. У нас с вами достойная цель: весь Псков должен быть в ЮНЕСКО!», - призвала эксперт. Кроме того, она обратилась к представителям регионального комитета по туризму с просьбой согласовывать информационные буклеты, выпускаемые для туристов, с профессионалами, которые помогут избежать досадных оплошностей в подаче информации, в том числе фактической.

Как сообщила заместитель губернатора Вера Емельянова, университет сегодня готов работать над созданием и кафедры архитектуры, и иных инструментов совершенствования работы в этой части.