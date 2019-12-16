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Культура

Необходимо обратить внимание не только на сохранность псковских памятников ЮНЕСКО, но и на их облик - эксперт

30.12.2019 20:18|ПсковКомментариев: 0

По мнению председателя псковского регионального отделения ВООПИиК архитектора-реставратора Андрея Лебедева, у всех псковских памятников, включенных в список Всемирного наследия, есть очень серьезные проблемы. Их техническое состояние приемлемо, но их внешний облик не соответствует их теперешнему статусу, считает специалист. Свою точку зрения он высказал сегодня в рамках конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», прошедшей на площадке офиса «Команда 2018».

В обоснование своей позиции Андрей Лебедев привел несколько примеров. В частности, в храме Богоявления с Запсковья «задраны» на полметра барабаны приделов, что не предусматривалось проектом, но было предпринято в процессе реализации реставрационных работ. Вызывает нарекания эксперта и интерьер храма: внутри стоит пластиковый иконостас с принтерными репродукциями вместо икон, пол выложен туалетной плиткой серого цвета, рассказал специалист.

Говоря о Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, он призвал не предпринимать строительство дамб или других подобных сооружений, призванных защитить обитель от паводков. «Нужно просто сделать, чтобы вода имела возможность уйти из собора через вентиляционные каналы в сторону Великой, - подчеркнул Андрей Лебедев. - Ни в коем случае никаких берегоукрепительных работ и возведения дамб: это дорогое удовольствие, которое будет влиять на облик памятника».

В некоторых храмах, вошедших в список Всемирного наследия, есть проблемы с завышенным уровнем земли: церкви попросту надо «откапывать», снимая слои земли по 50-70 сантиметров.

Нуждается в облагораживании и окружающий ландшафт. Например, рядом с Собором Рождества Богородицы Снетогорского монастыря стоят руины Церкви Вознесения под Колоколы. По словам профессионала, этот объект надо либо законсервировать, либо изыскать средства и восстановить его.

«Если считать, что эти храмы для нас самые главные и они должны стать эталоном того, что делается в епархии, их надо вывести на должный уровень, - заметил Андрей Лебедев.

Теги: #ЮНЕСКО #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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