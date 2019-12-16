Культура

Работы на псковских памятниках ЮНЕСКО станут образцом того, как поступать с другими объектами культурного наследия в регионе - Ирина Голубева

По мнению заместителя председателя ВООПиК Ирины Голубевой, после включения псковских памятников в ЮНЕСКО в регионе пойдет «цепная реакция»: работы на объектах Всемирного наследия станут образцом того, как поступать с другими памятниками в Пскове. Об этом она сообщила сегодня в рамках конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», прошедшей на площадке офиса «Команда 2018».

Ирина Голубева считает, что большую роль при этом может сыграть общественность. С ее точки зрения, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области должен выстроить конструктивную работу с общественными организациями, представителями градозащитных движений и фондов, которые заинтересованы в том, чтобы вокруг объектов ЮНЕСКО был порядок.

«Комитету со всем не управиться, - пояснила она. - Здесь тоже нужна программа, которая будет составлена совместно. Не спущена сверху, потому что сразу вся работа с общественностью закончится». Необходимо взаимодействие всех сторон, а не работа в разных параллелях, - уверена Ирина Голубева.