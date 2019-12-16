Культура

Свиридовская «Метель» прозвучит в Псковской филармонии 7 февраля в программе, приуроченной к дням дуэли и гибели Пушкина

7 февраля 2020 года Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представит программу «Метель», приуроченную к дням дуэли и гибели А.С. Пушкина.

Концерт станет союзом легендарной пушкинской повести, созданной за один день 1830 года и принадлежащей к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» и всемирно известной музыки Г. Свиридова, удивительно соответствующей духу пушкинской эпохи и характерам героев повести.

Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель» - это музыка, которую с первых нот узнают в любой стране, могут напеть и часто спрашивают, как переводится слово «метель»?

В концерте на псковской сцене это будет музыка, звуки которой взяты из воздуха, услышаны и записаны… Девять частей свиридовской сюиты навсегда стали одной из жемчужин русской классической музыки.

Чтец – Борис Бирман

Начало в 19.00. Билеты 400-800 руб.

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