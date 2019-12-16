Культура

Лучшее из последних поступлений в фонды Пушкинского Заповедника можно увидеть на новой выставке в Михайловском

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» жители и гости Сваятогорья смогут посетить новую выставку «Первая встреча». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 2 января здесь открыли большую экспозицию, где представлены новые поступления в фондовые коллекции заповедника - лучшее из того, что было приобретено или получено в дар в 2018 году.

Так, например, на выставке можно увидеть рисунок Адриана Каплуна - художника, который родился еще в XIX веке, в Перми, а специальное образование получил за несколько лет до Первой мировой войны в Петербурге. Впрочем, работа, которая недавно пополнила собрание графики «Михайловского», выполнена уже в сталинское время, датирована 1936 годом. На листе запечатлен домик няни в Михайловском. Рисунок - своего рода художественный документ, запечатлевший «Пушкинский уголок».

Адриан Каплун. Домик няни а.с. Пушкина (1936). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Другой «полюс» - совсем новые, созданные в 2015 - 2018 годах произведения живописи и графики. Это, с одной стороны, картины признанных мастеров, например, преподавателей Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств или полотно старейшего сотрудника Пушкинского Заповедника, до недавнего времени - хранителя музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское» Бориса Козмина. С другой стороны, в условном разделе современного искусства на выставке представлены работы молодых художников, студентов питерской «Репинки» или Института графики и искусства книги имени Фаворского московского Политеха.

Елена Абдулаева. На дерновом диване (2017). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В 2018 году музейщикам также посчастливилось пополнить две авторские коллекции - собрание работ известного петербургского графика Владимира Алексеева (это пейзажи пушкинских мест и иллюстрации к произведениям поэта) и театрального художника из северной столицы Игоря Шаймарданова (живопись на ситцах из серии «Старый Новый Пушкин»).

Игорь Шаймарданов. Морозный поцелуй (2013). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Всего же на выставке представлено 37 произведений изобразительного искусства от 15 разных авторов. Дополнен этот ряд несколькими книжными изданиями и двумя гравировальными досками. Планируется, что выставка «Первая встреча» будет работать в Пушкинском Заповеднике до конца января. Размещена она в выставочном зале музея-усадьбы «Михайловское» («Льняной амбар»). Вход в экспозицию свободный.