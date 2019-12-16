Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Недвижимость: изменения в 2020 году
Защита машины от неприятностей
Как защитить дом и офис зимой?
Только для женщин
Рекомендовано самой природой
Детская обувь для зимы
Kids Mall в Пскове
Ирина Дубцова 5 января в Пскове
Новогодняя программа
ТОП-100 влиятельных псковичей
отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 псковских миллионеров
 
 
 
ещё Культура 16.12.2019 17:3210 Капелла ПсковГУ: петь нельзя молчать 03.01.2020 21:010 Лучшее из последних поступлений в фонды Пушкинского Заповедника можно увидеть на новой выставке в Михайловском 03.01.2020 20:370 В виртуальном зале в Острове больше 50 человек посетило бесплатный концерт хора имени Пятницкого 03.01.2020 20:171 В связи с большим количеством желающих запись на экскурсию в Анастасиевскую часовню закончена 03.01.2020 17:000 Завтра псковичей приглашают на бесплатную экскурсию в Анастасиевскую часовню 30.12.2019 22:080 Свиридовская «Метель» прозвучит в Псковской филармонии 7 февраля в программе, приуроченной к дням дуэли и гибели Пушкина
 
 
 
Самое популярное 31.12.2019 15:320 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2019 году 01.01.2020 12:533 Сын певца Владимира Кузьмина женится на стилисте из Пскова 03.01.2020 19:000 Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года 03.01.2020 13:080 В Следственном комитете рассказали о первом убийстве в Псковской области в 2020 году 03.01.2020 16:3818 Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Лучшее из последних поступлений в фонды Пушкинского Заповедника можно увидеть на новой выставке в Михайловском

03.01.2020 21:01|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» жители и гости Сваятогорья смогут посетить новую выставку «Первая встреча». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 2 января здесь открыли большую экспозицию, где представлены новые поступления в фондовые коллекции заповедника - лучшее из того, что было приобретено или получено в дар в 2018 году.

Так, например, на выставке можно увидеть рисунок Адриана Каплуна - художника, который родился еще в XIX веке, в Перми, а специальное образование получил за несколько лет до Первой мировой войны в Петербурге. Впрочем, работа, которая недавно пополнила собрание графики «Михайловского», выполнена уже в сталинское время, датирована 1936 годом. На листе запечатлен домик няни в Михайловском. Рисунок - своего рода художественный документ, запечатлевший «Пушкинский уголок». 

Адриан Каплун. Домик няни а.с. Пушкина (1936). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Другой «полюс» - совсем новые, созданные в 2015 - 2018 годах произведения живописи и графики. Это, с одной стороны, картины признанных мастеров, например, преподавателей Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств или полотно старейшего сотрудника Пушкинского Заповедника, до недавнего времени - хранителя музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское» Бориса Козмина. С другой стороны, в условном разделе современного искусства на выставке представлены работы молодых художников, студентов питерской «Репинки» или Института графики и искусства книги имени Фаворского московского Политеха.

 

Елена Абдулаева. На дерновом диване (2017). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В 2018 году музейщикам также посчастливилось пополнить две авторские коллекции - собрание работ известного петербургского графика Владимира Алексеева (это пейзажи пушкинских мест и иллюстрации к произведениям поэта) и театрального художника из северной столицы Игоря Шаймарданова (живопись на ситцах из серии «Старый Новый Пушкин»).

Игорь Шаймарданов. Морозный поцелуй (2013). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Всего же на выставке представлено 37 произведений изобразительного искусства от 15 разных авторов. Дополнен этот ряд несколькими книжными изданиями и двумя гравировальными досками. Планируется, что выставка «Первая встреча» будет работать в Пушкинском Заповеднике до конца января. Размещена она в выставочном зале музея-усадьбы «Михайловское» («Льняной амбар»). Вход в экспозицию свободный.

Теги: #выставка #Пушкин #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 318 человек
03.01.2020, 21:280 Врачи назвали лучшую диету 2020 года 03.01.2020, 21:010 Лучшее из последних поступлений в фонды Пушкинского Заповедника можно увидеть на новой выставке в Михайловском 03.01.2020, 20:370 В виртуальном зале в Острове больше 50 человек посетило бесплатный концерт хора имени Пятницкого 03.01.2020, 20:171 В связи с большим количеством желающих запись на экскурсию в Анастасиевскую часовню закончена
03.01.2020, 19:571 Россиян предупредили об опасности совместных новогодних праздников 03.01.2020, 19:330 Псковские полицейские рассказали о мерах безопасного хранения денег на банковской карте 03.01.2020, 19:000 Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года 03.01.2020, 18:500 Известная российская актриса Елена Корикова о Пскове: Очень красивый город
03.01.2020, 18:310 На завтра жителям Псковской области прогнозируют дождь и мокрый снег 03.01.2020, 18:110 Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в 2020 году 03.01.2020, 17:416 На псковском железнодорожном вокзале начали действовать усиленные меры безопасности 03.01.2020, 17:210 Настоятель храма Александра Невского дал интервью каналу «Звезда» о подвиге воинов 6-й роты
03.01.2020, 17:000 Завтра псковичей приглашают на бесплатную экскурсию в Анастасиевскую часовню 03.01.2020, 16:3818 Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным? 03.01.2020, 16:040 Как в России изменится жизнь автомобилистов в 2020 году 03.01.2020, 15:320 С новой концертной программой выступит в Пскове певица Ирина Дубцова
03.01.2020, 15:180 В Великолукской епархии состоится третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» 03.01.2020, 14:502 В Великолукском районе пенсионерке грозит наказание за фиктивную регистрацию азербайджанца 03.01.2020, 14:300 На границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией сотрудники Россельхознадзора изъяли больше 4,5 тонны подкарантинной продукции 03.01.2020, 14:022 Исследователи назвали среднюю зарплату псковских дизайнеров-декораторов
03.01.2020, 13:361 Стали известны «самые матерящиеся» города России 03.01.2020, 13:080 В Следственном комитете рассказали о первом убийстве в Псковской области в 2020 году 03.01.2020, 13:030 В Новосокольническом районе пострадали пассажирки опрокинувшейся иномарки 03.01.2020, 12:380 Псковские полицейские отметили нередкие случаи обнаружения подозрительных предметов, способных оказаться взрывоопасными
03.01.2020, 12:040 Росгвардейцы предупредили псковичей о необходимости перерегистрировать оружие 03.01.2020, 11:400 На границе с Эстонией и Латвией сотрудники Россельхознадзора изъяли больше 6 центнеров продуктов, перевозимых сверх нормы 03.01.2020, 11:080 Ученые рассказали о влиянии сауны на здоровье и продолжительность жизни 03.01.2020, 10:440 В Великих Луках разыскивают подростка, пропавшего после Нового года
03.01.2020, 10:151 В соцсети видео о кормящем нуждающихся псковском благотворителе Сергее Васькове набрало свыше миллиона просмотров 03.01.2020, 09:290 В Великих Луках установили дизайнерские урны 03.01.2020, 09:080 Врач рассказал о способе быстро убрать живот после новогодних праздников 03.01.2020, 08:480 В Пскове схема движения возле храма Косьмы и Дамиана изменилась из-за реконструкции участка на Леона Поземского
02.01.2020, 21:501 Ученые нашли способ снизить платежи за воду 02.01.2020, 21:000 Международное агентство недвижимости ищет партнера в Пскове 02.01.2020, 20:230 Нарколог Минздрава предложил учить россиян употреблению алкоголя 02.01.2020, 19:260 В Псковской области продолжаются профилактические противопожарные операции
02.01.2020, 18:376 Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан 02.01.2020, 18:024 Сотрудника центра занятости обвиняют в избиении коллеги до смерти 02.01.2020, 17:000 Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею 02.01.2020, 16:361 МЧС информирует псковичей о круглосуточной работе «телефона доверия»
02.01.2020, 16:162 Латвия увидела главные вызовы для безопасности стран Балтии в действиях России 02.01.2020, 15:401 Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 02.01.2020, 15:240 О возможности получить госуслуги с 30-процентной скидкой напоминают в УМВД 02.01.2020, 15:007 Размер минимальной зарплаты в Эстонии вырос до 584 евро
02.01.2020, 14:400 МЧС напоминает псковичам о мерах предосторожности при эксплуатации электроприборов 02.01.2020, 14:201 Принимать оплату по QR-кодам с 2020 будут кофейни и заправки 02.01.2020, 13:560 В Великих Луках ГИБДД разыскивает водителя, который сбил велосипедистку 02.01.2020, 13:413 Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия посетителей кафе
02.01.2020, 13:360 В Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии 02.01.2020, 13:3512 Андрей Турчак занял 38-е место в рейтинге ведущих политиков России 02.01.2020, 13:190 Псковские полицейские задержали пьяных водителей 02.01.2020, 13:010 2020 год пройдет для псковских коммунистов под знаком 75-летия Победы и юбилея Ленина
02.01.2020, 12:491 Подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь 02.01.2020, 12:370 Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах 02.01.2020, 12:191 Пьяный водитель сбил пешехода в Пскове 02.01.2020, 12:172 В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже
02.01.2020, 12:140 Грабители украли из дома сейф с 15 млн рублей и оставили его на улице 02.01.2020, 11:460 Полиция напомнила псковичам, как действовать при обнаружении фальшивых денег 02.01.2020, 11:132 Голландия официально прекратила существование 02.01.2020, 11:062 Спектакль с Еленой Кориковой покажут в Пскове
02.01.2020, 11:010 В Пскове росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников с Новым Годом 02.01.2020, 10:560 Облачную погоду без осадков прогнозируют в Псковской области в пятницу 02.01.2020, 10:3120 В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России 02.01.2020, 10:220 Псковская полиция продолжает розыск Владимира Антонова
01.01.2020, 21:550 Раскрыт сюжет нового фильма о Гарри Поттере 01.01.2020, 21:324 В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве 01.01.2020, 21:057 Федеральные телеканалы отключили на Youtube счетчики дизлайков под новогодним обращением Путина 01.01.2020, 20:280 В 2019 году псковскими добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 1,6 млн рублей
01.01.2020, 19:522 На Ксению Собчак подали в суд за хамство 01.01.2020, 19:211 Энергетики обнаружили поврежденный участок на линии, питающей микрорайон Запсковье 01.01.2020, 19:170 В РФ с 1 января полномочия по госветнадзору передаются на федеральный уровень 01.01.2020, 18:532 Запсковье вновь осталось без электричества
01.01.2020, 18:410 Киберспортивные лиги появятся в Псковской области 01.01.2020, 18:221 Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей 01.01.2020, 18:130 В России вступил в силу закон о компенсациях для покупателей «криминального» жилья 01.01.2020, 17:450 Электронные трудовые книжки ввели в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.