Культура

Псковичей и гостей региона приглашают на святочные гулянья в «Михайловское»

Сегодня жители и гости Святогорья смогут «загадать на год» или даже «…на всю оставшуюся жизнь». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сегодня в музейном комплексе Бугрово устроят фольклорный праздник «Святочные гуляния».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как и при Пушкине, в дни накануне Рождества здесь будут колядовать, гадать, играть в деревенские игры. Гости вечерины услышат подлинные, старинные инструментальные наигрыши и песни, «соответствующие случаю» — музейщики разучили их под руководством известного этномузыковеда, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ирины Поповой. Всех ждут хороводы, танцы и, конечно, скромное праздничное угощение.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Праздник начнут в 17.00. Рекомендуемый возраст для зрительской аудитории — 6+.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что в эти дни в «Михайловском» каждый сможет найти для себя интересное событие. В большой афише праздника есть и фольклорные программы, и музейные уроки, и концерт выдающегося российского пианиста, лауреата IX Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженного артиста России Владимира Мищука, а также тематические музыкальные вечера и многое, многое другое.