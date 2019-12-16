Культура

Стикеры с псковской тематикой создала известный художник-иллюстратор

Фото со страницы Ольги Дроздовой во ВКонтакте

Международный художник-иллюстратор Ольга Дроздова создала оригинальные стикеры для telegram, используя узнаваемые псковские реалии.

«Иллюстрации и наброски были сделаны еще летом для одного не случившегося проекта, - рассказывает Ольга на своих страницах в соцсетях. - Но руки дошли только сегодня что бы все перевести в порядок и раскрасить. Чего наброскам пылиться? Пусть в дело идут! Мне нравится то, что получилось».

На стикерах Ольги - псковские снетки, барсы, пускающие сердца, бегущие под дождем и загорающие на солнце, а также Пушкин.

Ссылку для скачивания можно найти на аккаунтах Ольги во ВКонтакте и Инстаграм.