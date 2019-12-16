Культура

«Собачье сердце» в постановке Валерия Золотухина увидят псковичи в марте

11 марта на сцене Дома офицеров состоится показ спектакля-мистической фантасмагории «Собачье сердце».

Спектакль, созданный по мотивам повести М.Булгакова «Собачье сердце» и оживший в новой постановке известного московского актера и режиссера Валерия Золотухина, поражает своей актуальностью и в сегодняшнее время. Загадочная булгаковская мистика, современное видение сюжета гармонично вписались в концепцию спектакля.

Спектакль начинается с выхода Шарикова, который великолепен как в собачьем, так и в человеческом облике. В костюме, отделанном мехом повышенной лохматости, актер от души куражится на сцене.

Профессор Преображенский предстает в своем, индивидуальном образе, отличном от того, который создал Евгений Евстигнеев в кино. Профессор до поры до времени весьма сдержан и несколько флегматичен, словно его и не раздражают наглые выходки Шарикова. Зато в гневе Преображенский страшен и ироничен в своих знаменитых монологах.

Стоимость билетов 600-1000 рублей.

12+

Режиссер-постановщик Народный артист России Валерий Золотухин

Продолжительность: 2 часа 30 минут с учетом одного антракта

В ролях: И. Молчанус, И. Хализов, А. Попов, Е. Чернова, В. Ильченко, И. Момот, О. Алферова, А. Макаров и др.