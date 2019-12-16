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Культура

Более миллиарда рублей собрал в прокате фильм, снятый в Псковской области

04.01.2020 13:36|ПсковКомментариев: 0

Фото: film.ru

Российская комедия «Холоп» от режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате с момента выхода на широкие экраны более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Фильм вышел в широкий российский прокат 26 декабря. В день премьеры «Холоп» заработал более 46 миллионов рублей, а первый уик-энд принес картине 303 миллиона рублей, сообщает РИА-Новости.

По сюжету главный герой Гриша заигрался в красивую жизнь, натворив много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

Источник: Псковская Лента Новостей
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