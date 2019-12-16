«Новогодние Песни Рыб» услышат сегодня гости Центральной городской библиотеки Пскова

«Новогодние Песни Рыб» можно сегодня услышать в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей.
Так называется новая программа, которую представят Алексей Филаретов, Александр Аксенов и Яков Репп – музыканты известной и любимой многими псковской группы «Живая вода».
Они готовы побаловать всех любителей уникального сочетания блюз-рока и русской мелодики. А оригинальные авторские тексты, похожие на народные сказки, создадут ощущение настоящего волшебства. Под эти самобытные песни «можно плясать, а можно плакать».
Начало в 17.00.
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