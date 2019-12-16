Культура

Порховскую кашу из чечевицы признали лучшей на гастрономическом фестивале

В рамках дегустационной программы Второго межмуниципального фестиваля русских каш «Вернем каши на столы наши» свое кулинарное мастерство продемонстрировали более 20 участников.

Лучшей была признана каша из чечевицы, которую для гостей фестиваля приготовили участники из Порхова, сообщает пресс-служба областной администрации. Помимо традиционных круп для варки использовались и вполне необычные, например, полба. Особой популярностью пользовалась традиционная для Порхова гороховая каша.

Участники фестиваля смогли попробовать и другие оригинальные блюда, в основе которых были русские каши - например, карпа, фаршированного крупой, и клецки из каши.

Помимо дегустации для гостей фестиваля были развернуты концертные и интерактивные площадки с русскими народными песнями, фольклорными играми и забавами.

Напомним, что фестиваль «Вернем каши на столы наши» направлен на возрождение национальных традиций русской кухни и представляет собой большой гастрономический праздник, объединяющий всех желающих, а также предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров, которые представляют исконно русские рецепты.