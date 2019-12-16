Культура

Рождественский фестиваль волшебных шаров прошел в Пскове

Рождественский фестиваль волшебных шаров прошел в Пскове во вторник, 7 января, на территории Финского парка. Главным атрибутом праздника стали световые шарики, сияющие разноцветными огнями в руках зрителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, большая концертно-праздничная программа началась выступлениями маленьких артистов - зрителей радовали псковские группа «Веснушки», театр танца «Уникс», вокальная группа «Карамелька», ансамбль «Кудесницы», а также воспитанники центра «Бригантина».Отдельно псковичей поздравил ансамбль эстрадной и народной песни «Забава».

Кроме того, горожане впервые увидели на сцене Финского парка масштабное огненно-пиротехническое и световое шоу от коллектива из Санкт-Петербурга. Концертные номера переплетались с конкурсами и интерактивом от ведущего праздника. В целом, всем присутствующим на два часа удалось погрузиться в атмосферу волшебства и чудес, которая чувствовалась как на сцене, так и среди зрителей, держащих в руках светящиеся шары.

Добавим, организатором праздника является управление культуры администрации города Пскова.