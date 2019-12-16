Культура

Дома культуры Псковской области могут обеспечить новыми автобусами

Благодаря нацпроекту «Культура»в 2019 году в Псковской области начали обновлять инвентарь соответствующих образовательных учреждений. Всего было приобретено более 1900 музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Выполнен ремонт и реконструкция двух районных домов культуры.

В 2020 году расходы на реализацию нацпроекта удвоятся и составят более 100 млн рублей. Крупнейшее запланированное мероприятие – капремонт первого и второго этажей здания Родинского сельского Дома культуры на сумму 11,9 млн рублей.

Обсуждается возможность передачи каждому районному дому культуры нового автобуса.