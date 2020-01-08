Культура

Определен состав членов жюри Рождественского фестиваля в Пскове

В это воскресенье, 12 января, в Пскове пройдет Рождественский Молодежный фестиваль искусств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре, организационный комитет мероприятия сформировал состав членов жюри.

В него вошли:

Августин (Заярный) - Игумен Свято-Успенского Псково-Печерского Мужского Монастыря, руководитель молодежного отдела Псковской епархии.

Лариса Дмитриева - создатель Авторской Вокальной Школы, преподаватель вокала и мастер постановки голоса.

Маргарита Самойлова - преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, руководитель детско-юношеского ансамбля русских народных инструментов ДДТ «Калинка» и ансамбля «Лад» ПсковГУ.

Людмила Масленникова - преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Ирина Федорова - председатель предметно-методической комиссии «Хореографическое творчество» Псковского областного колледжа искусств им.Н.А.Римского-Корсакова, художественный руководитель и главный балетмейстер Заслуженного коллектива народного творчества России - Псковского русского народного хора.

Мероприятие организует Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской епархии РПЦ МП по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Гала-концерт фестиваля состоится 12 января в 18:00 на сцене Дома офицеров. Вход по пригласительным билетам.