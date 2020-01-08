Культура

Завершен капремонт здания бежаницкого Центра культуры

Завершен капитальный ремонт здания районного Центра культуры в поселке Бежаницы, который проводился в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщается на странице областного комитета культуры в Instagram.

В здании произведена полная замена перекрытий, кровли и окон, перепланировка и отделка помещений. Закончено устройство вентилируемого фасада, установлены перегородки и завершена перекладка коммуникаций.



В результате ремонта танцевальные вечера в Центре культуры будут проходить не в фойе, а в обновленном современном зале. Также в отремонтированном здании имеется выставочный зал. В обновленном здании будут заниматься творческие группы всех возрастов.



Общая сумма финансирования работ составила 11,6 млн рублей.