Культура

Областная библиотека приглашает на выставку «Книга года-2019»

Областная библиотека (Вокзальная, 48) приглашает псковичей с 13 по 20 января с 12 до 18 часов на ежегодную выставку-презентацию «Книга-2019». Читатели смогут познакомиться с лучшими изданиями, пополнившими фонд библиотеки в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Выставочный марафон стартует 13 января в 12.00. В этот день будут представлены художественные и литературоведческие книги. 14 января откроется выставка новых изданий по культуре и искусству. 15 января состоится презентация новинок по истории, 16 января - деловых книг, 17 января – краеведческих. Завершится выставочный марафон 20 января представлением изданий на иностранных языках.

В 2019 году в фонд библиотеки поступило более 7 тысяч новых изданий. В основном это художественная литература. Самые популярные издательства, с которыми библиотека работала в прошлом году – «Эксмо», «Аст», «Каро», «Молодая гвардия», «Речь», «Инфра-М», «КомпасГид», «Энас».