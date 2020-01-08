Культура

На выходных пройдут «Театральные встречи в городе Дно»

В воскресенье, 12 января, в Дно состоится первый открытый фестиваль любительских театральных коллективов и отдельных исполнителей «Театральные встречи в городе Дно», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«Мы долго готовились к этому мероприятию, – рассказывает его идейный вдохновитель и автор социального проекта «Теарт-терапия как средство продления жизни» Людмила Костромина. – Театральные встречи в городе Дно – это результат большой и кропотливой творческой работы в рамках нашего социального проекта, который был поддержан региональной благотворительной общественной организацией «Архангельский Центр социальных технологий Гарант».

Большинство участников фестиваля – это люди пенсионного возраста, которые вовлечены в театральное действо. Здесь они дебютируют как артисты и костюмеры, как декораторы и мастера художественного слова.

Стоит отметить, что подобное мероприятие уникально для города Дно. Последние театральные постановки здесь ставились лет 50 назад. А сейчас есть серьезный повод говорить о возрождении театральных традиций.

Фестиваль откроется с постановки первого акта оперетты «Севастопольский вальс». Ожидается, что в этот день на сцене будут представлены еще 10 творческих работ. Гостями города Дно станут театральные коллективы из Псковского района и Солецкого района Новгородской области.

«Мы будем рады видеть всех дновцев и гостей нашего района, ценителей театрального искусства в Районном культурном центре 12 января в 14.00 на премьерном показе вновь созданных дновских театральных коллективов «Ассорти» и «Три грации», - пригласила Людмила Костромина.