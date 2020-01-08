Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Защита машины от неприятностей
Детская обувь для зимы
ТОП-100 псковских миллионеров
отпечаталось в сердце
ТОП-100 влиятельных псковичей
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 08.01.2020 19:200 Дома культуры Псковской области хотят обеспечить новыми автобусами 10.01.2020 14:100 В Пскове пройдет III Международная акция «Читаем Григорьева вместе» 10.01.2020 10:020 На выходных пройдут «Театральные встречи в городе Дно» 10.01.2020 08:000 На сцене великолукского Дома культуры Ленинского комсомола состоится юбилейное «Шоу под дождем» 09.01.2020 16:410 Областная библиотека приглашает на выставку «Книга года-2019» 09.01.2020 16:231 Завершен капремонт здания бежаницкого Центра культуры
 
 
 
Самое популярное 07.01.2020 20:438 Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове 07.01.2020 13:2211 Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям 08.01.2020 18:371 Пролежавший два года на балконе труп вызвал нашествие червей в квартире снизу 07.01.2020 22:4211 16-летний подросток избил в новогоднюю ночь Деда Мороза и сломал челюсть Снегурочке 08.01.2020 15:1514 Администрация Пскова и комитет ОКН подали апелляции по делу о строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В Пскове пройдет III Международная акция «Читаем Григорьева вместе»

10.01.2020 14:10|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 16 января в Библиотеке-Центре общения и информации им И. Н. Григорьева муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» состоится III Международная акция «Читаем Григорьева вместе». Мероприятие приурочено ко дню памяти одного из известных псковских поэтов Игоря Григорьева, творчество которого объединило Псковщину, Санкт-Петербург и Республику Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова. 

В этот день во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие произведения Игоря Григорьева, автора более 20 поэтических сборников. На данный момент поступили заявки от участников из Республик Беларусь, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Активно подают заявки участники из России: Псков, Ставропольский край, Тульская, Владимирская, Челябинская области и другие. Всего на сегодняшний момент поступило 67 заявок.

В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева 16 января в 13.00 состоится мероприятие для школьников, где дети смогут познакомиться с творчеством поэта, а с 11.00 до 16.00 гости и читатели библиотеки смогут принять участие в акции - послушать или почитать стихи поэта. Стихи Игоря Григорьева также прозвучат в исполнении псковских поэтов Виты Пшеничной и Александра Себежанина.

Международная акция «Читаем Григорьева вместе» - это крупномасштабное событие по поддержке чтения, цель которого - сохранение памяти и продвижение творчества поэта и воина, и посвященное Году памяти и славы. Многие стихи написаны поэтом в годы Великой Отечественной войны и отражают его любовь к Родине, родной земле и природе, любовь к русской деревне и к близким людям.

Напомним, первую акцию «Читаем Григорьева вместе» в январе 2018 года поддержало 972 участника, вторую акцию в январе 2019 года - 2 тысячи 322 участника из библиотек и школ из 90 городов, деревень и сел России, а также из 5 городов Республики Беларусь. На сегодняшний день планируемый охват участников составляет 1,5 тысячи человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 853 человека
10.01.2020, 15:460 Почти 4,5 тыс. человек прошли бесплатное обучение в рамках проекта «Новые возможности для каждого» в ПсковГУ 10.01.2020, 15:450 Невельские единороссы поздравили с днем рождения Героя Советского Союза Алексея Гусакова 10.01.2020, 15:360 ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке 10.01.2020, 15:280 Экологическая акция #ЯменяюМир организована для псковичей партпроектом «Чистая страна»
10.01.2020, 15:210 Эксперты дали псковичам рекомендации на случай перегорания электроприборов в квартирах 10.01.2020, 15:060 Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов в сериале 10.01.2020, 15:010 Пскович пытался обокрасть магазин на улице Алтаева 10.01.2020, 14:590 Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал вторым на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге
10.01.2020, 14:581 Скончался бывший солист российской группы «140 ударов в минуту» 10.01.2020, 14:530 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Псковской области на выходных 10.01.2020, 14:501 Транс-жиры, диабет и рак - Роспотребнадзор рассказал псковичам о вреде фастфуда 10.01.2020, 14:420 За новогодние праздники псковский Роспотребнадзор изъял 118 партий жевательных никотиносодержащих смесей
10.01.2020, 14:350 Следователи возбудили уголовное дело в отношении российского хирурга, доверившего ампутацию неопытным студентам 10.01.2020, 14:240 В Минобороны РФ назвали необходимый процент оснащенности современным оружием 10.01.2020, 14:140 Транспортная прокуратура начала проверку в связи с очередями в здание железнодорожного вокзала Пскова 10.01.2020, 14:100 В Пскове пройдет III Международная акция «Читаем Григорьева вместе»
10.01.2020, 14:000 Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу» прошел в Великолукской епархии 10.01.2020, 13:430 Молодой великолучанин угнал «ВАЗ» 10.01.2020, 13:340 В 2019 году в санаториях Псковской области по профсоюзным путевкам отдохнули 2128 человек 10.01.2020, 13:330 Создатель World of Tanks собрался организовать партию и участвовать в выборах в Госдуму
10.01.2020, 13:261 Из образовательного учреждения на базе колонии №4 выпустились повара 10.01.2020, 13:180 До 15 января страхователи Псковской области должны отчитаться в Пенсионный фонд  10.01.2020, 13:100 300 защитников Отечества побывали в гостях у паломнического центра «Троицкий» 10.01.2020, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»
10.01.2020, 12:530 Представители ПсковГУ презентовали в Финляндии Центр открытого образования 10.01.2020, 12:490 Банк «Открытие» заключил трехлетнее кредитное соглашение с Группой «ЛСР» 10.01.2020, 12:480 В Великих Луках полицией по «горячим следам» раскрыт угон 10.01.2020, 12:330 360 участников соберет первенство Пскова по мини-баскетболу
10.01.2020, 12:240 Кабмин установил принципы национальной системы профессионального роста педагогов 10.01.2020, 12:150 Региональную доплату к пенсии можно оформить во всех отделах МФЦ 10.01.2020, 12:100 «Нави Волырк, капитанский сын» - первая премьера нового года Псковского театра драмы 10.01.2020, 12:040 Традиционная Рождественская елка прошла в Писковичах
10.01.2020, 12:010 ТК «ПИК60» приглашает на старый Новый год 10.01.2020, 11:520 «Эхо города»: Как прошли новогодние выходные на Псковщине? 10.01.2020, 11:510 Жители Псковской области проверили себя на долги около 240 тысяч раз 10.01.2020, 11:450 Стала известна новая схема движения автобусов №23 и 30 в связи с запуском автобусного сообщения по ул. Юности
10.01.2020, 11:340 Более 70 тысяч рублей лишилась петербурженка в Великих Луках 10.01.2020, 11:330 Известный математик поделится своими знаниями с участниками тематической смены в ПсковГУ 10.01.2020, 11:270 Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов 10.01.2020, 11:260 Жителя Куньинского района будут судить за угон «семерки»
10.01.2020, 11:216 Автобусное сообщение по улице Юности в Пскове запустят с 13 января 10.01.2020, 11:202 Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера 10.01.2020, 11:190 В Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота» 10.01.2020, 11:101 Бар на улице Энтузиастов в Пскове продавал клиентам спиртовой лосьон
10.01.2020, 11:090 Оксана Федорова поразила поклонников фото в клетчатой пижаме 10.01.2020, 11:080 Установлен водитель, который сбил велосипедистку 1 января на мосту в Великих Луках 10.01.2020, 10:540 Великолучанин с острым коронарным синдромом на новогодних каникулах был эвакуирован вертолетом санавиации в Псков 10.01.2020, 10:480 На службу по контракту приглашает псковичей городской военный комиссариат
10.01.2020, 10:450 Охлажденная свинина не доехала до Великих Лук и была возвращена в Беларусь 10.01.2020, 10:390 Названа причина аномально теплой погоды в России 10.01.2020, 10:320 В Островском районе прокурор добился взыскания с осужденного затрат на лечение потерпевшего 10.01.2020, 10:280 Два кандидата решили бороться за выдвижение от «Единой России» в главы Печорского района
10.01.2020, 10:020 На выходных пройдут «Театральные встречи в городе Дно» 10.01.2020, 09:560 Семь лет проведет в колонии житель Куньинского района, зарезавший сожительницу 10.01.2020, 09:560 В «Простории» прошла Рождественская епархиальная елка для детей. ФОТО 10.01.2020, 09:429 Почему ребенку опасно гостить у бабушки
10.01.2020, 09:360 Минэкономразвития повысит привлекательность российских офшоров 10.01.2020, 09:290 В Великих Луках пройдет турнир по боевому самбо памяти Александра Матросова 10.01.2020, 09:270 В Пскове сбит пешеход возле Кузнецкого моста 10.01.2020, 09:220 Актриса Псковского театра драмы поделилась впечатлениями от съемок в фильме «Холоп»
10.01.2020, 09:180 Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона 10.01.2020, 09:130 В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой 10.01.2020, 09:090 В России стартует декларационная кампания 2020 года 10.01.2020, 09:020 Три человека получили ожоги из-за воспламенения масла на кухне в квартире на улице Инженерной в Пскове
10.01.2020, 09:024 За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом 10.01.2020, 08:490 Три легковушки вылетели в кювет на трассе Остров - Вышгородок за сутки 10.01.2020, 08:300 В правительстве задумались над новыми льготами для электромобилей 10.01.2020, 08:120 К празднику Рождества малоимущие прихожане храмов Псковской епархии получили подарки
10.01.2020, 08:000 На сцене великолукского Дома культуры Ленинского комсомола состоится юбилейное «Шоу под дождем» 09.01.2020, 23:473 Псковская область полностью выполнила задачи по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 09.01.2020, 23:090 Врачи рассказали о действенных методах справиться с зимней апатией 09.01.2020, 22:451 В МЧС рассказали о возгорании возле Псковской детской областной больницы
09.01.2020, 22:280 Праздничный Рождественский концерт состоится завтра в БКЗ Псковской филармонии 09.01.2020, 22:088 В Псковском районе откроют лесоперерабатывающее предприятие за 1,1 млрд рублей 09.01.2020, 21:456 Сработали достойно - Регоператор оценил вывоз мусора в Псковской области в новогодние праздники 09.01.2020, 21:250 Постояльцы социальных учреждений Островского района приняли поздравления с Рождеством Христовым
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.