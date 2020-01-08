Культура

В Пскове пройдет III Международная акция «Читаем Григорьева вместе»

В Пскове 16 января в Библиотеке-Центре общения и информации им И. Н. Григорьева муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» состоится III Международная акция «Читаем Григорьева вместе». Мероприятие приурочено ко дню памяти одного из известных псковских поэтов Игоря Григорьева, творчество которого объединило Псковщину, Санкт-Петербург и Республику Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В этот день во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие произведения Игоря Григорьева, автора более 20 поэтических сборников. На данный момент поступили заявки от участников из Республик Беларусь, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Активно подают заявки участники из России: Псков, Ставропольский край, Тульская, Владимирская, Челябинская области и другие. Всего на сегодняшний момент поступило 67 заявок.

В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева 16 января в 13.00 состоится мероприятие для школьников, где дети смогут познакомиться с творчеством поэта, а с 11.00 до 16.00 гости и читатели библиотеки смогут принять участие в акции - послушать или почитать стихи поэта. Стихи Игоря Григорьева также прозвучат в исполнении псковских поэтов Виты Пшеничной и Александра Себежанина.

Международная акция «Читаем Григорьева вместе» - это крупномасштабное событие по поддержке чтения, цель которого - сохранение памяти и продвижение творчества поэта и воина, и посвященное Году памяти и славы. Многие стихи написаны поэтом в годы Великой Отечественной войны и отражают его любовь к Родине, родной земле и природе, любовь к русской деревне и к близким людям.

Напомним, первую акцию «Читаем Григорьева вместе» в январе 2018 года поддержало 972 участника, вторую акцию в январе 2019 года - 2 тысячи 322 участника из библиотек и школ из 90 городов, деревень и сел России, а также из 5 городов Республики Беларусь. На сегодняшний день планируемый охват участников составляет 1,5 тысячи человек.