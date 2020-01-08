Культура

Организаторы сообщили дату выступления Noize MC в Пскове

Организаторы концертов сообщили, когда в Пскове выступит музыкант Иван Алексеев, он же Noize MC. На своем сайте www.newmusicalorder.ru организаторы отметили, что Noize MC выступит в псковском КСК «Супер» 25 апреля. Начало - в 19.00.

Источник: группа «Noize MC в Пскове | 25.04 КСК "Супер"» в соцсети «Вконтакте»

«Псков! Вот мы и докатились до вас! Шумное празднование юбилея группы Noize MC состоится в Пскове! Нас ждет грандиозная праздничная программа, состоящая из лучших хитов коллектива! На этом концерте будет все, что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастичные тексты на злободневные темы, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева», - отметили организаторы.