Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар». Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе, трансляция проводилась на YouTube-канале премии, пишет Лента.ру.
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Лора Дерн «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон «Кролик Джоджо»
Флоренс Пью «Маленькие женщины»
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Брэд Питт «Однажды в… Голливуде»
«Однажды в… Голливуде»
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«Джокер»
«Маяк»
1917
«Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
1917
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония награждения проводится ежегодно.