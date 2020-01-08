Культура

Объявлены номинанты на «Оскар»

Фото: Andrew H. Walker / Getty Images

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар». Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе, трансляция проводилась на YouTube-канале премии, пишет Лента.ру.

Лучший фильм:

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

1917

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Лучший фильм на иностранном языке:

Corpus Christi

«Страна меда»

«Отверженные»

«Боль и слава»

«Паразиты»

Лучший режиссер:

Мартин Скорсезе Тодд Филипс

Сэм Мендес Квентин Тарантино

Пон Джун-хо

Лучшая актриса:

Синтиа Эриво

Сирша Ронан

Скарлетт Йоханссон

Шарлиз Терон

Рене Зеллвегер

Лучший актер:

Антонио Бандерас

Леонардо Ди Каприо

Адам Драйвер

Хоакин Феникс

Джонатан Прайс

Лучшая актриса второго плана:

Кэти Бейтс «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью «Маленькие женщины»

Марго Робби «Скандал»

Лучший актер второго плана:

Том Хэнкс «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс «Два Папы»

Аль Пачино «Ирландец»

Джо Пеши «Ирландец»

Брэд Питт «Однажды в… Голливуде»

Лучшая операторская работа:

«Однажды в… Голливуде»

«Ирландец»

«Джокер»

«Маяк»

1917

Лучшие спецэффекты:

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

1917

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония награждения проводится ежегодно.