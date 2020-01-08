Псковский театр танца «Русские узоры» завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля «Московское время»

Михаил Ведерников поздравил журналистов и работников издательств Псковской области с Днем российской печати

Псковичи могут пройти диспансеризацию в мобильном ФАПе возле «Маяка»

В Минтрансе прорабатывают продажу льготных билетов онлайн через Единую систему соцобеспечения

Три человека погибли сегодня утром в ДТП в Псковском районе