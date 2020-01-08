Псковский театр танца «Русские узоры» завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля «Московское время»

Народный коллектив «Театр танца «Русские узоры» МБУК «Дом офицеров» города Пскова успешно выступил 11-13 января на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Московское время» в Москве.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители коллектива, состав «Ягодное торнадо» получил гран-при в номинации «Народный танец 10-12 лет» и диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный стилизованный танец 10-12 лет».
Руководитель коллектива - Ирина Казимир, хореограф - Ольга Семенова.