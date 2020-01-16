Культура

Выставка великолукского художника Олега Александрова откроется сегодня в Пскове

17 января в 18.00 Выставочный зал Союза художников России приглашает псковичей и гостей города на открытие выставки художника из Великих Лук, члена Союза художников России Олега Александрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заведующая Выставочным залом СХР Марина Авдалян.





Олег Александров родился в 1947 году в п. Усмынь Куньинского района Псковской области. Затем жил в Казахстане, окончил там школу и автодорожный техникум, а после службы в армии поступил в Краснодарское художественное училище. После его окончания приехал в Великие Луки и несколько лет проработал директором детской художественной школы. Среди его учеников известные ныне художники: председатель великолукского отделения союза художников Борис Лиханов, знаменитый стилист-модельер Игорь Чапурин и другие.

Олег Александров пишет в стиле реализма и считает, что именно реализм должен занимать главенствующее место в искусстве. На выставке представлены работы художника разных лет - это и пейзажи, городские и сельские, и натюрморты, и портреты, а также по личной просьбе художника отметим, значительная часть работ посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2019 году в городе-герое Волгограде состоялась торжественная церемония передачи картин, посвященных Сталинградской битве. Псковскую область представляла работа «На руинах Сталинграда» Олега Александрова, за которую он получил благодарность от Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».



Всего на выставке представлено около 70-ти работ по живописи и графике.