Культура

В Пскове почтили память Юрия Спегальского

День памяти известного архитектора-реставратора Юрия Спегальского проходит сегодня, 17 января, в Пскове. В 11.00 на Мироносицком кладбище состоялось возложение цветов к могиле Спегальского, в котором приняли участие почитатели наследия архитектора-реставратора, в том числе члены Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия.

Юрий Спегальский, пскович, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны.

«Мне не нужно ничего, кроме этого...», – говорил Спегальский о своём желании восстановить послевоенный Псков. Архитектор подготовил проекты реставраций памятников архитектуры Пскова: церкви Николы со Усохи, колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней, церкви Богоявления с Запсковья, куполов Троицкого собора. Известна графическая серия Спегальского «По Пскову XVII века», в которой предстает реконструированный средневековый Псков.

«Псковичи сегодня о Спегальском помнят, - подчеркнула научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Анна Радченко. - Ежедневно мы видим великолепные псковские храмы, сохраненные именно благодаря ему, действует вот уже более 30 лет мемориальный музей, в который приходят многочисленные студенты, школьники и взрослые горожане, а также гости Пскова. Проводятся и сборные экскурсии в музей: например, завтра, 18 января, тоже можно посетить такую экскурсию».

Кроме того, в течение сегодняшнего дня в мемориальной квартире-музее пройдет день открытых дверей, вход будет свободным. А 24 января в 15.00 в мемориальной квартире-музее будет открыта выставка, где будут представлены книги из личной библиотеки ученого - это достаточно редкие экспонаты.

Напомним, председатель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Наталья Савицкая призывает специалистов, занимающихся вопросами планирования территории вокруг Гремячей башни, вспомнить о проекте комплексной реставрации, созданном Юрием Спегальским 50 лет назад. «Комплекс на Пскове у Верхних решеток - уголок Пскова, замечательный по своей живописной красоте и своеобразию, - цитировала она заметки известного реставратора на декабрьском заседании Общественного совета. - Окулич-Казарин его метко назвал милым захолустьем Пскова. Нужно теперь сделать этот уголок не заброшенным захолустьем, а благоустроенным районом, не потеряв его уюта и красоты. Достигнуть такой красоты немыслимо при помощи бульдозера... Лучше не сносить древние постройки, а поднять их из развалин».

Смотрите также У семи нянек: кто спасет псковские памятники

Адрес музея-квартиры Юрия Спегальского: Псков, Октябрьский проспект,14/1, квартира 74. Часы работы: с 11:00 до 18:00, телефон: 8 (8112) 72-86-95.