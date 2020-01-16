Культура

III Международная акция «Читаем Григорьева вместе» прошла в псковской библиотеке

16 января в библиотеке–центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась III Международная акция «Читаем Григорьева вместе». В ходе акции учащиеся 8 «б» класса МБОУ «СОШ № 24 им. Л. И. Малякова» города Пскова познакомились с военной биографией И. Н. Григорьева и литературным творчеством, посвящённым Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

После этого почетный гость мероприятия, лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов чтецов, зав. сектором Культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов прочитал стихотворение Игоря Григорьева «Война».

Участники акции узнали о том, что Григорьев был организатором плюсского молодежного подполья и возглавлял группу разведки в германском тылу.

Поэзия Григорьева отличается выразительными эпитетами. В этом ребята смогли убедиться на примере стихотворения «Разведка» и «Война». Так, с помощью словаря эпитетов Игоря Григорьева они узнали значение слов «секира» и «оторопь».

Много стихов поэта посвящено близким людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Прозвучали стихи в память о родном брате поэта - Льве Григорьеве и боевом соратнике - Любови Смуровой.

Школьники узнали о трагической судьбе деревни Красуха Порховского района Псковской области. Место гибели этой деревни ребята искали на карте района, а затем название Красуха они вписали в текст, рассказывающий о гибели этой деревни.

Затем прозвучало стихотворение Григорьева «Красуха» в исполнении В. П. Иванова, а чтение сопровождалось показом видеофильма о памятнике «Скорбящая псковитянка». В конце мероприятия присутствующие были награждены дипломами участника III Международной акции «Читаем Григорьева вместе».

«16 января учащиеся 8 «б» класса МБОУ «СОШ № 24 им. Л. И. Малякова» города Пскова были рады познакомиться с творчеством И. Григорьева. Ребятам было интересно узнать о фактах его биографии, о вехах его военного пути. Ребята с удовольствием приняли участие в интерактивных моментах мероприятия. Большое спасибо организаторам за такое познавательное мероприятие», - рассказала классный руководитель 8 «Б» класса.

Особым гостем литературной акции по традиции стал псковский поэт Александр Себежанин, который прочитал стихотворение «Переход» из сборника «Уйти в зарю».

Акция проводится в 3 раз с целью сохранения памяти и знакомства с творчеством поэта-воина Игоря Николаевича Григорьева по инициативе Библиотеки–Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева.

Первую акцию «Читаем Григорьева вместе» в январе 2018 года поддержало 972 участника, вторую акцию в январе 2019 года - 2322 участника.

В 2020 году получено 104 заявки из 23 регионов России, Республик - Крым, Башкортостан, Татарстан и Удмуртской, а также из 7 городов и сел Республики Беларусь.