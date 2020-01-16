Культура

Демонтаж печных изразцов произведен в рамках реставрации Поганкиных палат

Демонтаж печных изразцов с печи №2 и их фотофиксация произведены в рамках ремонтно-реставрационных работ в Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее.

Изразцы - это облицовочные плитки из обожженной глины, покрытые с лицевой стороны цветной глазурью, часто украшаемые росписью, иногда в сочетании с рельефом. Производство изразца - это сложный и трудоемкий процесс, 70% операции которого делаются вручную. Технологические секреты нарабатывались веками и сохраняются производителями в строжайшей тайне.

Реставрацию печи будет осуществлять художественная мастерская «Образъ».

Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных Строительных Проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.

В проект входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный – Дом Ксендза, Художественно-промышленная школа им. Н.Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты.

Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания.