Культура

Псковская область отмечена в числе регионов-лидеров по приросту посещаемости учреждений культуры

Псковская область отмечена в числе регионов-лидеров по приросту посещаемости учреждений культуры в 2019 году. По данным пресс-службы министерства культуры РФ, показатель прироста посещаемости учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура» по итогам 2019 года перевыполнен в России на 7,4%. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе мониторингового совещания по реализации мероприятий нацпроекта в Северо-Западном федеральном округе.

«В целом по стране показатель прироста посещаемости перевыполнен на 7,4%. В субъектах СЗФО – на 4,5%. Все регионы округа успешно справились с поставленной задачей», – отметила она.

Лидерами по приросту посещаемости стали Алтайский край, Иркутская, Воронежская, Липецкая и Ивановская области. Среди регионов СЗФО наивысший показатель имеют Псковская и Калининградская области, город Санкт-Петербург.

По итогам 2019 года в рамках нацпроекта в регионах Северо-Западного федерального округа, в частности, завершены работы в 32 домах культуры, 60 детских школ искусств и училищ оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, 18 библиотек переоборудованы по модельному стандарту, открыты 16 обновленных кинозалов, а также 10 виртуальных концертных залов.

В заключение Ольга Ярилова напомнила, что дорожная карта на 2020 год уже направлена во все субъекты. В соответствии с ней до 1 февраля необходимо заключить все соглашения с муниципальными образованиями, а до 1 апреля – завершить конкурсные процедуры по всем объектам.