Культура

В Пскове отметят столетие историка Петра Николаева

20 января в 17.00 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева, Военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают на мероприятие посвященное 100-летию со дня рождения псковского историка Петра Николаева (19.01.1920 – 12.05.1999).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в программе доклады «Страницы биографии П.А. Николаева»: воспоминания современников; «Историк, ректор, педагог - Пётр Архипович Николаев»: совместная выставка книг из фондов библиотеки и копий документов Отделения документов новейшей истории и по личному составу государственного казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области».

С марта 1968 года в течение 19 лет Петр Архипович Николаев работал ректором Псковского педагогического института им.С.М.Кирова (ПГПИ). За данный отрезок времени для школ страны институт выпустил около 20 тысяч учителей. С 18 декабря 1981 года Петру Архиповичу присвоено звание профессора по кафедре истории СССР. С 1987 года работал зав. кафедрой истории СССР, а позже с 1990 по 1999 год профессором кафедры отечественной истории в ПГПИ.

На протяжении всей научной и административной деятельности, Пётр Архипович постоянно публиковал статьи в периодических изданиях, газетах, журналах, сборниках. До 1961 года были изданы две работы: «Рабочие-металлисты Центрально-промышленного района России в борьбе за победу Октябрьской революции (март-ноябрь 1917 г.)» (Москва, 1960). В ней делается попытка показать на конкретном историческом материале борьбу многочисленного отряда рабочих-металлистов Центрально-промышленного района России. Другая работа «Кулебакские металлисты в революционном движении 1900-1917» (Горький, 1960) рассказала о борьбе кулебакских рабочих и возникновении горного завода в Кулебаках (Нижегородская губерния).

В 80-х годах им были изданы книги: «На псковские позиции, на защиту Петрограда!» (Ленинград, 1986), «На защиту Петрограда!» (Ленинград, 1986) обе книги посвящены истории рождения Красной армии, первым сражениям в 1918 году под Псковом, Ревелем и Нарвой против немецких войск кайзеровской Германии. В 90-х годах выпускается труд под названием «Страницы профсоюзного движения Псковской области» (Псков: Курсив,1993), охватывающий период зарождения и становления профсоюзов с 1905-1995 гг. К январю 1999 года подготовил к изданию уникальную рукопись под названием «Историческая драма в Пскове. Март 1917 г.». Она посвящена теме отречения Николая II от престола в марте 1917 года в Пскове. К сожалению, издать этот наиболее сильный по содержанию и подобранным материалам труд при жизни не удалось… «Историческая драма в Пскове. Март 1917 года» вышла в свет спустя 4 года после смерти П.А. Николаева в 2003 году. Пётр Архипович Николаев постоянно участвовал в научно-практических конференциях как во всесоюзных, российских, так и в международных. За многолетнюю плодотворную научную работу, за творческий подход к делу на благо Родины Петр Архипович Николаев был награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1976) и Дружбы народов (1982); а также многочисленными медалями.