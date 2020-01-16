Культура

Опубликована предварительная программа фестиваля «Дом Довлатова 2020»

Ежегодный фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» пройдет в этом году 9-12 июля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предварительная программа форума представлена организаторами. Торжественное открытие запланировано на вечер 9 июля. В пятницу, 10-го, откроются выставка картин «Псковские дали» и книжная ярмарка, пройдут мастер-класс «Живопись», спектакли и другие мероприятия фестивальной программы.

В субботу, 11 июля, откроется фотовыставка, пройдут мастер-класс «Поэзия», спектакли театрального фестиваля, ожидают гостей и другие события. Напомним, что в рамках «Дома Довлатова» традиционно проводятся встречи с писателями, актерами, журналистами. В разные годы участниками фестиваля становились писатель Захар Прилепин, публицист Егор Холмогоров и другие.

Как отмечают организаторы фестиваля в деревне Березино, они пытаются представить всю палитру современного театра и ждут интересных предложений.

В течение трех дней участники и гости фестиваля будут знакомиться с Пушкинским заповедником, а в четверг и пятницу в рамках «Дома Довлатова» пройдут ставшие традиционными «Заседания Тайного общества трезвости».

Напомним, что по псковским пушкинским местам писатель Сергей Довлатов водил экскурсии в 1970-е годы, будучи сезонным работником Пушкиногорского туристического бюро.

Ранее в Псковской области проводился фестиваль «Заповедник», посвященный памяти писателя.