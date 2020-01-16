Культура

В Пскове Анастасьевскую часовню открыли для посещений по записи

Анастасьевскую часовню, расположенную под Ольгинским мостом в Пскове, открыли для посещений по предварительной записи. Об этом представители объединенного Псково-Изборского музея-заповедника сообщили 20 января, в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Источник: страничка объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, Instagram

«Анастасиевская часовня стала доступнее для ценителей монументального искусства. Ждем гостей, звоните», - говорится в сообщении.

По фотографии, прикрепленной к сообщению, понятно, что так, по предварительной записи, часовню можно посетить со вторника по воскресенье, с 10.00 до 16.00 (понедельник - выходной).

Записаться можно по телефону: 8 (8112) 56 -73 - 02. Также - в кассе музея, расположенной на территории Мирожского монастыря.

Напомним, появившаяся в 1911 году Анастасьевская часовня - объект культурного наследия федерального значения.