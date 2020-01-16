Культура

Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил фильм

Режиссер Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил короткометражный фильм «Что сделал Джек?» (What did Jack do?), в котором исполнил одну из главных ролей. Лента, не получившая никаких анонсов и рекламы, появилась на сервисе Netflix.

Как сообщает Лента.ру, в 17-минутной черно-белой картине Линч играет детектива, который допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве. Фильм «Что сделал Джек?» был снят Линчем еще в 2016 году при поддержке парижского Фонда современного искусства Картье и демонстрировался на нескольких фестивалях, однако широкой публике представлен впервые. Режиссер также выступил автором сценария ленты.

В ноябре 2018 года Линч выпустил короткометражный фильм Ant Head («Голова-муравейник»). В нем звучат треки Frank 2000 и Woodcutters From Fiery Ships с «затерянного» альбома группы Thought Gang - коллаборации Линча и композитора Анджело Бадаламенти.

Дэвид Линч снял такие фильмы, как «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», а также сериал «Твин Пикс». 20 января режиссеру исполнилось 74 года.