Культура

В Псковской области стартует конкурс «Живая классика»

Фонд «Живая классика» объявляет о начале классных и школьных отборочных этапов международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, старт - 1 февраля 2020 года. До 1 февраля продолжается прием заявок на участие в конкурсе на сайте youngreaders.ru.

Международный конкурс чтецов «Живая классика» – это масштабный проект, направленный на популяризацию чтения среди детей и создание русскоязычного детского интеллектуального сообщества. Конкурс ежегодный и проводится в 2020-м году в девятый раз. Принять участие могут школьники в возрасте от 10 до 17 лет из России и других 85 стран, подключенных к проекту.

На первых этапах конкурса (классный и школьный) вовлекается максимальное количество участников, на сегодняшний день это более 2 млн школьников. Во время классного этапа дети получают возможность рассказать о любимой книге, заинтересовать ею одноклассников. Для этого в свободной форме рассказывают о книге или выбирают и зачитывают отрывок.

Для участия в школьном этапе отрывок из любимого прозаического произведения необходимо прочесть наизусть. Это первый этап, во время которого подключается профессиональное жюри и выбираются лучшие чтецы школы.

Дальнейшие этапы конкурса: районный (февраль-март), региональный (март-апрель) и национальный (апрель), международный этап в детском центре «Артек» (май) и суперфинал на Красной площади (июнь).

В большое жюри конкурса традиционно входят известные деятели искусства, режиссеры, актеры, телеведущие, писатели.

«Дети не то чтобы соревнуются друг с другом, они впитывают дух культуры, творчества, вдохновения, артистизма, – считает член жюри конкурса 2019, писательница Марина Москвина. – Знакомство с проектом пробуждает у детей вкус к жизни. Через любовь к книге они стремятся стать лучше. Экзюпери говорил: «Как много людей, которым никто не помог пробудиться». «Живая классика» занимается именно этим».

В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, Наталья Варлей, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева, писатель Андрей Усачев и многие другие.

«Живая классика» произвела на меня большое впечатление. Не только самим участием детей, но и тем, как они друг друга поддерживают. Никто из этих детей не стесняется быть счастливым, быть добрым, быть открытым!» – отзывается о конкурсе актриса Ксения Лаврова-Глинка, член жюри международного этапа 2019.

Председатель жюри конкурса в 2020-м году – народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев.

В 2020 году в 30 регионах на региональном этапе конкурса пройдёт прослушивание в Театральный институт им. Б.Щукина. Лучшие чтецы получат возможность приехать в Москву и участвовать сразу во втором туре конкурсного отбора в ВУЗ.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.